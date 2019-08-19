Суд арестовал блогера, который побил ветерана АТО

Хмельницкий городской районный суд арестовал до 1 октября бердичевского блогера Артура Сороченко, которого подозревают в избиении ветерана АТО. Об этом сообщает местное издание Vsim.



Суд также назначил залог для подозреваемого в 40 тысяч гривен.



На судебном заседании Сороченко заявил, что конфликт произошел на бытовом уровне и что он не хотел оскорблять ветеранов. Он принес извинения всем украинским бойцам, которые воюют на Донбассе и их матерям. Также Сороченко добавил, что готов понести наказание.



Когда его выводили из зала суда, активисты из шприцов облили его мочой и пытались на него напасть, но полиция этого не допустила.



Сейчас Сороченко находится в СИЗО.

Инцидент произошел в июле в Хмельницком. Во время разговора с Сороченко ветеран АТО сказал, что Украина воюет с Россией. Блогер начал это отрицать и в итоге побил ветерана. Происшествие было снято на видео.



18 августа блогера задержала полиция в Николаевской области.