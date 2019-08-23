Волкер: США готовы присоединиться к переговорам по Донбассу, но не в формате речь

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон поддерживает текущий формат переговоров по ситуации на Донбассе, но готов в случае необходимости к ним присоединиться. Об этом он сказал агентству BNS, передает Baltic Times.



«У нас со всеми очень хорошее сотрудничество. Если возникнет необходимость в более широком формате, конечно, мы присоединимся. В то же время мы полностью поддерживаем "нормандский формат"», — сказал Волкер.



Так он прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского о расширении «нормандского формата», в которую сейчас входят Украина, Россия, Франция и Германия, путем приглашения США и Великобританию.



«Как я всегда говорил, вопрос этих встреч не в формате, речь идет о политической воле России выполнять свои обязательства по Минским соглашениям», — добавил Волкер.



Он отметил, что встреча в «нормандском формате» состоится в ближайшие недели. «У нас тесные связи с украинцами, у нас тесные связи с французами и немцами. Если будет встреча иного характера, то мы, конечно, присоединимся, но мы этого не хотим. Мы не озабочены форматом», — подчеркнул дипломат.