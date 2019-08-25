Одна из организаторов «референдума» на Луганщине получила условный срок

Жительнице пгт Камышеваха Попаснянского района присудили условный срок за участие в проведении «референдума» весной 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



«В частности, женщина вместе с другими «членами избирательной комиссии», в отношении которых материалы выделены в отдельные уголовные производства, сверяла анкетные данные местных жителей, консультировала избирателей на «участке», выдавала «бюллетени», а также принимала участие в их подсчете», - говорится в сообщении.



В прокуратуре отметили, что между обвиняемой и прокурором заключено соглашение о признании виновности, поскольку она полностью признала свою вину, искренне раскаялась, активно способствовала раскрытию преступления и изобличению других соучастников.



Попаснянский районный суд Луганской области признал женщину виновной и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.



Ранее условный срок за организацию «референдума» в 2014 году получил другой житель пгт Камышеваха.