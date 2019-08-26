Волкер: Украине нужно сделать невозможным влияние одного человека на медиа

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер считает, что Украине необходимо законодательство, которое бы делало невозможным влияние одного человека на большую часть медиа. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу «Прямой».



«Стоит поискать демократические инструменты, которые защитят свободный и сбалансированное медиапространство. Один из таких инструментов - это законодательство. В США есть правила, которые не позволяют одному человеку или одни компании контролировать такую ​​большую часть медиа-. Думаю, вам также стоит подумать о том, как ограничить влияние одного человека на значительную долю рынка. как обеспечить диверсификацию этого рынка», - сказал Волкер.



Он привел пример телеканала RussiaToday, который в США обязали зарегистрироваться как иностранный агент.



Отвечая на вопрос о пророссийского олигарха, который увеличивает свое влияние на украинском медиапространстве и купил почти все новостные каналы, спецпредставитель отметил, что нужно быть готовым к российской пропаганды и уметь противостоять ей.



«Эта пропаганда может быть очень вредной, и мы видим это в Европе и видим это в Украине. Нужно предотвратить, чтобы Россия использовала пропаганду для подрыва наших демократий», - отметил американский дипломат.