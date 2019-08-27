Украинская СЦКК обвинила боевиков в имитации демонтажа фортификаций в Станице

В Украинской стороне общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) заявили, что незаконные вооруженные формирования имитируют работы по демонтажу фортификационных сооружений у Станицы Луганской. Об этом сообщается на странице пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.



«Вместо активных действий по демонтажу фортификационных сооружений, российские наемники с тыльной стороны разместили очередную временную постройку "кунг" с надписью так называемого СЦКК, тем самым зафиксировав свое присутствие на участке разведения №1», - говорится в сообщении.



Отмечается, что согласно Рамочного решения ТКГ и других Минских договоренностей участок разведения «Станица Луганская» должна быть свободной от любых военных структур.



В СЦКК заявляют, что такие действия ставят под срыв выполнение Минских договоренностей по разведению сил и средств.



Ранее украинская сторона СЦКК сообщила о приостановлении демонтажа фортификационных сооружений на участке разведения сил в Станице Луганской.