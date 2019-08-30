В суде Харькова снова не состоялось заседание по делу Штепы

Орджоникидзевский райсуд Харькова вновь перенес заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы. Об этом сообщает 057.



На заседание 30 августа не пришел адвокат Штепы, в связи с чем слушание перенесли на 22 октября.



Последнее заседание по делу Штепы состоялось более года тому назад.

Штепа находится на домашнем аресте с сентября 2017 года.



Неля Штепа была задержана 11 июля 2014 года. Ей инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей и создание террористической группы.



В суде она утверждала, что призывала президента России Владимира Путина войти в Славянск под угрозой боевиков, которые удерживали ее в плену, а интервью для российских изданий давала «под дулом автомата».