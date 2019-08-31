Дуда выступил за сохранение санкций против РФ

Президент Польши Анджей Дуда заявляет, что политика санкций в отношении России ввиду ситуации с территориальной целостностью Украины должна быть продолжена. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Украина должна вернуть свою территориальную целостность, которую имела до 2014 года. Сегодня территория Украины оккупирована — Крым, а также Луганская и Донецкая области — эти территории должны вернуться к Украине. Наша позиция в этом контексте в отношении России однозначна: ...мы считаем, что политика санкций должна быть продолжена, так как это самый мирный способ заставить государство соблюдать международное право», — сказал Дуда на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Варшаве в субботу.