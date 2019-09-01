На Донбассе глушили, а потом обстреляли беспилотник ОБСЕ

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подвергся глушению и обстрелу у села Таврическое Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Находясь на расстоянии около 700 м к северо‑востоку от н. п. Таврическое (неподконтрольный правительству, 76 км к западу от Донецка) и управляя полетом мини‑БПЛА, наблюдатели слышали примерно 30 очередей из стрелкового оружия ориентировочно в 1,8 км к западу. По их оценке, огонь был направлен на БПЛА, который в то время пролетал на расстоянии около 1,8 км к западу», - говорится в отчете.



За 5 минут до этого тот же мини‑БПЛА подвергался воздействию помех сигнала в районе того же населенного пункта, по оценке, в результате вероятного глушения.