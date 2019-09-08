На Луганщине подполковник погранслужбы «зарабатывал» на закупках продуктов для военных

Государственное бюро расследований (ГБР) задержало подполковника Лисичанского пограничного отряда Государственной пограничной службы по факту получения неправомерной выгоды в размере 71 тысячи гривен при закупке продуктов питания для военнослужащих. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



«Начальник отдела тылового обеспечения требовал и получил неправомерную выгоду от поставщика продуктов питания в размере 71 тысяча гривен, сумма неправомерной выгоды составляла 10% от стоимости договора закупки пищевых продуктов для военнослужащих-пограничников», - говорится в сообщении.



В случае доказательства вины, подполковнику грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.



На данный момент решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности.



Дело квалифицируется как принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса).