Вчера был ранен украинский военный на Донбассе

За минувшие сутки боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом завил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Как подчеркивается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды неподалеку Водяного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Новотроицкого — из стрелкового оружия; неподалеку Авдеевки — из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Опытного — из автоматического гранатомета; дважды вблизи Павлополя — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



По информации штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Зайцево — из минометов калибра 82 мм; дважды вблизи Троицкого — из стрелкового оружия; неподалеку Причепиловки — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



С начала текущих суток нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.