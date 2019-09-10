Порошенко снова не пришел на допрос в Госбюро

Пятый президент Петр Порошенко вновь не явился на допрос в Госбюро расследований. Об этом сообщает «Интрефакс-Украина».



Письменные показания Порошенко в ГБР принес его адвокат Игорь Головань.



«ГБР почему-то не учитывает календарь пленарных заседаний Верховной Рады. Они должны понимать, что работа парламента — это уважительная причина неявки на допрос», - сказал Головань, не уточнив, по какому именно делу принес письменные показания..



В Госбюро заявили, что на 10 сентября у Порошенко назначен еще один допрос.

12 августа бывший президент Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований, где его допросили как свидетеля по делу о возможном уклонении от налогов при покупке телеканала «Прямой».



Позднее суд разрешил допросить Порошенко в Государственном бюро расследований



Суд разрешил допросить Порошенко в Госбюро расследований с применением полиграфа.



Позже Порошенко не пришел на допросы 3 и 6 сентября.