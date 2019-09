Трамп уволил советника по нацбезопасности. Болтон говорит, что ушел сам

Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

«Вчера я информировал Джона Болтона, что его услуги в Белом доме больше не нужны. Я категорически не согласен со многими из его предложений и попросил его уйти в отставку», - написал Трамп в Twitter.

....I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week.