Сегодня на Донбассе погиб украинский военный, вчера были ранены двое

С начала текущих суток при выполнении боевого задания на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины; за минувшие сутки боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранения получили двое военных. Об этом заявили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что вчера, 16 сентября, боевики обстреливали позиции подразделений ООС из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



В частности, обстрелы велись вблизи Пищевика, Павлополя, Лебединского, Верхнеторецкого, Водяного, Опытного, Невельского, Николаевки, Марьинки, Красногоровки, Новотроицкого, Луганского, Новотошковского, Новолуганского, Новгородского, Крымского.



С начала текущих суток боевики два раза нарушили режим прекращения огня в районе Новотроицкого и Зализного, отметили в штабе.