Вилкула и Колесникова отпустили на поруки

Народные депутаты Верховной Рады минувшего VIII созыва фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул и Дмитрий Колесников решением суда отпущены на поруки. Об этом сообщает ТСН.



«Обоих бывших народных избранников прокуратура просила взять под арест. Но Жовтневый суд Днепра решил отпустить их на поруки. Заседание внезапно назначили накануне вечером. Информация о дате и времени тщательно скрывалась от прессы», - говорится в сообщении.



Обоим экс-нардепам объявили подозрение еще 5 сентября, после чего был начат их розыск. Информации о задержании кого-либо из них с тех пор не было.



25 мая 2018 года генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления о согласии на привлечение к уголовной ответственности Вилкула и Колесникова.