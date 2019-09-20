Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен заключенными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ЮНИСЕФ: За прошлый год в зоне конфликтов родились 29 миллионов детей по всему миру

20 сентября 2019, 10:38

ЮНИСЕФ: За прошлый год в зоне конфликтов родились 29 миллионов детей по всему миру

В 2018 году более 29 миллионов детей родились в зоне конфликтов, то есть каждый пятый ребенок.  В отчете Детского фонда ООН отмечают, что большинство этих детей родились в Афганистане, Йемене, Сирии, Южном Судане и Сомали.

Исполнительная директорка ЮНИСЕФ Генриетта Форе отметила, что «насильственные конфликты» ограничивают доступ родителей и их детей к жизненно необходимым услугам.

«Миллионы семей не имеют доступа к питательной пище, безопасной воде, санитарным условиям, а также безопасной среде для роста. Долгосрочные последствия такого начала жизни потенциально катастрофические», - сказала Форе.

Читайте также:

Более 23,5 тысячи детей имеют статус пострадавших от конфликта на Донбассе

В организации напомнили, что в этом году отмечается 30-летие Конвенции о правах ребенка, в которой, среди прочего, правительства обязались защищать и заботиться о детях, затронутых конфликтом. Однако в реальной жизни все происходит иначе, констатируют в ЮНИСЕФ.

«Больницы, медицинские центры и учреждения, доброжелательные к ребенку - все, предоставляющие критически важные услуги родителям и детям - в последние годы подвергались атакам во всем мире», - говорится в сообщении.

С начала года в четыре раза участились атаки на школы на востоке Украины по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

ТЕМЫ

Организации
Юнисеф
Люди
Дети

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:33
В сторону Донецка и Луганска направил грузовик с медикаментами
11:16
На востоке Луганска не работает связь Vodafone
23:18
«Формула Зеленского» и подрыв моста в Луганске. Главное за день
19:53
В «ЛНР» заявили, что одна из бомб под мостом в Луганске не сработала
17:05
«ДНР» лишила свободы мужчину на 17 лет по обвинению в «госизмене»
17:02
Ходаковский заявил, что кремлевский куратор «Л-ДНР» боролся с ним
16:10
Боевики «ДНР» не пропустили патруль ОБСЕ к камере
11:45
В «ЛНР» связали взрыв под мостом в Луганске с приездом российского «гумконвоя»
10:38
«ЛНР» заявила о попытке подрыва моста в Луганске
23:00
Разведение сил по всей линии соприкосновения и «формула Штайнмайера». Главное за день
15:22
Сепаратист Губарев назвал лживыми СМИ «ДНР»
15:00
«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!
11:51
Запущена онлайн-трансляция ремонта моста в Станице Луганской
10:23
Сегодня в Минске обсудят выплату украинских пенсий жителям Донецка и Луганска
22:20
Над линией конфликта. Главные события Донбасса за день
все новости
12:53
На Донбассе сегодня ранены двое военных
12:47
В «Слуге народа» назвали «мемом» зарплаты учителей в 4 тысячи долларов
12:13
Суд освободил от тюрьмы бывшего члена «ДНР», после того как тот раскаялся и пошел в армию
11:56
Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки
11:33
В сторону Донецка и Луганска направил грузовик с медикаментами
11:16
На востоке Луганска не работает связь Vodafone
10:38
ЮНИСЕФ: За прошлый год в зоне конфликтов родились 29 миллионов детей по всему миру
10:27
Вакарчук призвал объяснить, будет ли возвращен контроль над границей в случае выборов в Донецке
10:02
СМИ узнали, что американский разведчик пожаловался на Трампа из-за Украины
08:57
«Схемы»: Ахметов — монополист коксохимической отрасли, но АМКУ этого «не заметил»
08:45
СМИ: Коломойский мог купить своему ставленнику место в парламенте Австрии
08:03
В США приняли закон о военной помощи Украине
07:50
Депутата Киевского совета ударили кирпичом по голове
07:41
ООС: обстрелы на Донбассе были, потерь нет
23:18
«Формула Зеленского» и подрыв моста в Луганске. Главное за день
все новости
ВИДЕО
«Схемы»: Ахметов — монополист коксохимической отрасли, но АМКУ этого «не заметил»
20 сентября, 08:57
Полиция задержала банду «Самвела Донецкого»
19 сентября, 17:16
Запущена онлайн-трансляция ремонта моста в Станице Луганской
18 сентября, 11:51
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция