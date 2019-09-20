ЮНИСЕФ: За прошлый год в зоне конфликтов родились 29 миллионов детей по всему миру

В 2018 году более 29 миллионов детей родились в зоне конфликтов, то есть каждый пятый ребенок. В отчете Детского фонда ООН отмечают, что большинство этих детей родились в Афганистане, Йемене, Сирии, Южном Судане и Сомали.



Исполнительная директорка ЮНИСЕФ Генриетта Форе отметила, что «насильственные конфликты» ограничивают доступ родителей и их детей к жизненно необходимым услугам.



«Миллионы семей не имеют доступа к питательной пище, безопасной воде, санитарным условиям, а также безопасной среде для роста. Долгосрочные последствия такого начала жизни потенциально катастрофические», - сказала Форе.

В организации напомнили, что в этом году отмечается 30-летие Конвенции о правах ребенка, в которой, среди прочего, правительства обязались защищать и заботиться о детях, затронутых конфликтом. Однако в реальной жизни все происходит иначе, констатируют в ЮНИСЕФ.



«Больницы, медицинские центры и учреждения, доброжелательные к ребенку - все, предоставляющие критически важные услуги родителям и детям - в последние годы подвергались атакам во всем мире», - говорится в сообщении.

С начала года в четыре раза участились атаки на школы на востоке Украины по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.