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В «Слуге народа» назвали «мемом» зарплаты учителей в 4 тысячи долларов

20 сентября 2019, 12:47

В «Слуге народа» назвали «мемом» зарплаты учителей в 4 тысячи долларов

Заместитель главы парламентской фракции «Слуги народа» Александр Корниенко объяснил, почему в проекте государственного бюджета на 2020 год не заложены зарплаты учителям в 4 тысячи долларов.

«Это же уже какие-то мемы. Кто это говорил и когда? Это был один из экспертов на встрече, там их было 20 человек. Он не имел отношения ни к команде, ни к нам», — сказал Корниенко журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Он подчеркнул, что за время президентской предвыборной кампании через офис «Зе!Команды» прошло примерно 200 человек. «Они там разное очень говорили, не все в эфир пошло, не все можно было пускать. Вот некоторые вещи пошли в эфир», — сказал Корниенко.

На уточняющий вопрос о том, что учителям не стоит ждать по 4 тысячи долларов оклада, депутат ответил: «Думаю, что зарплаты учителей, медиков и других представителей социальной сферы... Какой-то уровень мы должны гарантировать. [Зарплаты] постепенно должны увеличиваться. Над этим работала и предыдущая власть, и мы будем работать. Понятно, что такие люди должны быть защищены.

По словам Корниенко, зарплаты должны увеличиваться «в соответствии с возможностями бюджета». «Мы модем по миллиону долларов заплатить, но их где-то нужно взять. То что нам нравится в этом бюджете даже до обработки, предлагается жить по средствам», — сказал представитель «Слуги народа», добавив, что зарабатывать больше страна сможет «за счет экономических реформ».

О чем речь?

Перед первым туром президентских выборов в марте на YouTube-канале тогда еще кандидата Владимира Зеленского был опубликован видеоблог, в котором он общается с экспертами образовательной сферы. Один из присутствующих, глава фонда «Завтра» Александр Чубатенко, заявил, что зарплата учителям в 4 тысячи долларов станет реальностью в случае посадки топ-коррупционеров и конфискации их имущества. При этом Чубатенко отметил, что на такую реформу понадобится несколько лет, чтобы провести «качественную подготовку» педагогов. Эксперт «Зе!Команды», а теперь депутат от «Слуги народа» Сергей Бабак тогда заявил, что «это абсолютно реальные цифры, которые можно обеспечить».

ТЕМЫ

Организации
Слуга народа
Люди
Александр Корниенко
Прочее
Образование

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