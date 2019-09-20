Министр пообещал отбирать украинскую землю у россиян

Украина будет конфисковывать землю, если ее каким-то образом купит российский гражданин или компания. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов во время пресс-конференции в Кабмине.



«Да, [будет] конфискация. Нам нужно законодательство. Там, где есть санкции, там, где есть агрессор — это, конечно, конфискация», — сказал он отвечая на вопрос, будет ли аннулирована покупка земли, если выяснится, что покупатель — россиянин.



Милованов отметил, что нужно также создать систему мониторинга конечных бенефициаров и правила игры, чтобы можно было «более широко использовать механизм» конфискации. Будут ли конфисковывать землю у граждан и компаний из других стран кроме России, министр не уточнил.



Сегодня Министерство развития экономики опубликовало законопроект, которым предусматривается ввод рынка земли. Согласно документу, право собственности на земельные паи будет у граждан Украины, украинских компаний, территориальных громад и государства.

Премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал запуск рынка земли в октябре 2020 года.