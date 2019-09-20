Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен заключенными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Министр пообещал отбирать украинскую землю у россиян

20 сентября 2019, 16:02

Министр пообещал отбирать украинскую землю у россиян

Украина будет конфисковывать землю, если ее каким-то образом купит российский гражданин или компания. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов во время пресс-конференции в Кабмине.

«Да, [будет] конфискация. Нам нужно законодательство. Там, где есть санкции, там, где есть агрессор — это, конечно, конфискация», — сказал он отвечая на вопрос, будет ли аннулирована покупка земли, если выяснится, что покупатель — россиянин.

Милованов отметил, что нужно также создать систему мониторинга конечных бенефициаров и правила игры, чтобы можно было «более широко использовать механизм» конфискации. Будут ли конфисковывать землю у граждан и компаний из других стран кроме России, министр не уточнил.

Сегодня Министерство развития экономики опубликовало законопроект, которым предусматривается ввод рынка земли. Согласно документу, право собственности на земельные паи будет у граждан Украины, украинских компаний, территориальных громад и государства.

Премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал запуск рынка земли в октябре 2020 года.

ТЕМЫ

Люди
Тимофей Милованов
Прочее
Рынок земли
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:28
Глава МИД пообещал выплату пенсий и украинские продукты в магазинах Донецка и Луганска
15:14
Губарев: Мы выгнали Пушилина в Москву, но Сурков его вернул
15:03
Идеолог «Новороссии» Губарев назвал войну России против Украины «политической волей» Путина
13:45
Опрос: На КПВВ Донбасса людям не хватает административных услуг
11:33
В сторону Донецка и Луганска направил грузовик с медикаментами
11:16
На востоке Луганска не работает связь Vodafone
23:18
«Формула Зеленского» и подрыв моста в Луганске. Главное за день
19:53
В «ЛНР» заявили, что одна из бомб под мостом в Луганске не сработала
17:05
«ДНР» лишила свободы мужчину на 17 лет по обвинению в «госизмене»
17:02
Ходаковский заявил, что кремлевский куратор «Л-ДНР» боролся с ним
16:10
Боевики «ДНР» не пропустили патруль ОБСЕ к камере
11:45
В «ЛНР» связали взрыв под мостом в Луганске с приездом российского «гумконвоя»
10:38
«ЛНР» заявила о попытке подрыва моста в Луганске
23:00
Разведение сил по всей линии соприкосновения и «формула Штайнмайера». Главное за день
15:22
Сепаратист Губарев назвал лживыми СМИ «ДНР»
все новости
17:40
Глава МИД: В «нормандском формате» могут заключить соглашение по газу и Донбассу
17:11
В Донецкой области планируют эксперимент - монетизацию «пакета малыша»
17:08
«ДНР» хочет сделать призыв в «армию», как в России
16:02
Министр пообещал отбирать украинскую землю у россиян
15:28
Глава МИД пообещал выплату пенсий и украинские продукты в магазинах Донецка и Луганска
15:14
Губарев: Мы выгнали Пушилина в Москву, но Сурков его вернул
15:03
Идеолог «Новороссии» Губарев назвал войну России против Украины «политической волей» Путина
14:38
Правительство допускает прямую покупку газа в России
14:06
Пристайко: «Формулу Штайнмайера» по Донбассу согласуют на переговорах в Минске
13:45
Опрос: На КПВВ Донбасса людям не хватает административных услуг
13:26
У Зеленского заявили, что условия безопасности для выборов на Донбассе еще до конца не определены
12:53
На Донбассе сегодня ранены двое военных
12:47
В «Слуге народа» назвали «мемом» зарплаты учителей в 4 тысячи долларов
12:13
Суд освободил от тюрьмы бывшего члена «ДНР», после того как тот раскаялся и пошел в армию
11:56
Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки
все новости
ВИДЕО
«Схемы»: Ахметов — монополист коксохимической отрасли, но АМКУ этого «не заметил»
20 сентября, 08:57
Полиция задержала банду «Самвела Донецкого»
19 сентября, 17:16
Запущена онлайн-трансляция ремонта моста в Станице Луганской
18 сентября, 11:51
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция