Рынок земли откроют в октябре 2020 года. Зеленский обещает, что продавать и покупать смогут только украинцы

Открытие рынка земли в Украине произойдет в октябре 2020 года, заявил премьер-министр Алексей Гончарук. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Нам нужно расти на 5-7% в год. Мы открываем рынок земли не сразу. Думали сделать это с 1 июля [2020 года], но потом проконсультировались с фермерами и решили сделать это с 1 октября», — сказал он на конференции по реформе управления земельными отношениями в Киеве.



По его словам, благодаря запуску рынка земли экономика Украины должна расти дополнительно минимум на 2%.



Министр финансов Оксана Маркарова отметила, что правительство намерено благодаря данному механизму предоставить фермерам кредитную ставку на уровне 5%.



Конференцию открывал президент Владимир Зеленский. Он заверил, что предлагаемая модель рынка земли в Украине предполагает, что ее смогут покупать и продавать только украинские граждане и компании.



«Хочу развеять несколько мифов. Первое — земля принадлежит украинцам. В модели, которую предлагаем мы с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане или украинские компании», — заявил он.



Зеленский назвал бредом «страшилки об арабах, китайцах или инопланетянах», которые «вывезут нашу землю вагонами». Президент подчеркнул, что у украинцев наконец-то должно появиться полноценное, а не «гибридное», право владеть, пользоваться и распоряжаться своей землей.



Зеленский напомнил, что с 2001 года после введения моратория на продажу земли так и не был разработан прозрачный механизм покупки/продажи земли в Украине.



«Вместо этого появились теневые схемы и махинации. Это миллион гектаров земли и десятки миллиардов гривен, от чего выигрывает не простой фермер или селянин, а различные деятели», — сказал он.



Зеленский также отметил, что в мире рынка земли нет в КНДР, Таджикистане, Венесуэле, на Кубе и в Конго.



Реагируя на замечание из зала о том, что землю запрещено продавать в Израиле и Канаде, глава государства сказал: «У нас же не урок географии. Вы потом выйдете и скажете, какие еще страны, и в какой стране мы с вами хотим жить».