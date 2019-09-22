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Главные новости Донбасса за неделю

22 сентября 2019, 22:23

Главные новости Донбасса за неделю

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 16 - 22 сентября

Урегулирование конфликта на Донбассе

Президент Владимир Зеленский заявил, что полное прекращение огня и окончательное разведение сил в районе Станицы Луганской станут первыми значительными шагами на пути к миру.

Генштаб ВСУ готовит план разведения войск на линии соприкосновения на Донбассе, который будет учитывать «все риски», сообщили в Минобороны.

Конкретных сроков встречи лидеров в «нормандском формате» пока нетзаявили в Кремле. Зеленский же ожидает, что на запланированной встрече решатся сроки обмена пленными по формуле «всех на всех», сроки разведения вооружения вдоль линии соприкосновения и вывода российских войск из Донбасса.

Представительница российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина о желании вхождения отдельных районов Донетчины в состав РФ. Она отметила, что заявление Пушилина «эмоционального плана» было сделано из-за нежелания Киева предоставить русскому языку официальный статус.

«Коммерсант» опубликовал редакцию «формулы Штайнмайера», которую РФ предлагала утвердить на заседании ТКГ 18 сентября. Речь идет о предоставлении Донбассу «особого статуса» на временной основе со дня проведения выборов в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом о внеочередном голосовании. Украина отказалась от закрепления данной формулы на бумаге.

Помощник Зеленского Андрей Ермак заявил, что «формула Штайнмайера» ляжет в основу законопроекта, который будет публично обсуждаться и выноситься на рассмотрение Рады.

У Кучмы же отметили, что у украинской стороны в ТКГ есть условия для реализации «формулы Штайнмайера».

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что автором «формулы Штайнмайера» является глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина рассматривает введение миротворцев как один из возможных шагов в случае провала Минских соглашений.

Пристайко выступил за возвращение украинских продуктов в магазины Донецка и Луганска и пообещал выплату пенсий жителям неподконтрольных территорий. 

Права человека

По словам Пристайко, освобождение удерживаемых лиц по принципу «всех на всех» усложняется желанием сепаратистов включить в списки криминальных авторитетов, не имеющих отношения к конфликту на Донбассе.

«ДНР» приговорила жителя подконтрольной боевикам территории Малюха А.А. к 17 годам колонии строгого режима по обвинению в «госизмене».

В ООН упрекнули группировки «ДНР» и «ЛНР» за недопуск наблюдателей в тюрьмы.

Боевые действия

С 16 по 22 сентября на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих и восемь получили ранения.

С начала конфликта на Донбассе погибли более 3300 мирных жителей, сообщили в ООН.

Общество

В Мариуполе застрелили боевика «ДНР» Романа Джумаева, выпущенного накануне Жовтневым райсудом под домашний арест в уголовном производстве по факту участия в террористической группе. В «ДНР» утверждают, что Джумаев находился в их списках на обмен.

В «ЛНР» заявили о попытке подрыва путепровода в Луганске. Утверждается, что бетонные конструкции трех опор моста были частично разрушены, но арматура выдержала взрыв. Позже в «МВД» группировки связали взрыв с приездом на неподконтрольный Донбасс гумконвоев МЧС РФ.

Старобельский районный суд Луганской области сменил круглосуточный домашний арест экс-председателя фракции Партии регионов в Раде Александра Ефремова на личное обязательство. Его обвиняют в пособничестве «ЛНР».

Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную часть Донбасса более 150 тонн гуманитарной помощи.

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