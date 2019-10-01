Кабмин хочет вдвое сократить российский контент

Кабинет министров намерен в течение ближайших пяти лет добиться сокращения количества российского контента в Украине как минимум вдвое. Такая задача обозначена в проекте программы деятельности правительства.



Планируется уделить внимание противодействию информационной агрессии «с целью снижения ее влияния на граждан» путем сокращения потребления контента РФ как минимум в два раза.



В частности, для этого в правительстве предполагают расширение возможностей информирования жителей оккупированных территорий.



Также в Кабмине обещают создать «надлежащие условия для рынка медиа услуг» и стимулирование создания «качественного информационного пространства» через «идентификацию манипулятивного контента (используя инструменты сорегулювання и саморегулирования)». Кроме того планируется реализация программы поддержки создания медиа продуктов.



«Это позволит в своей совокупности уменьшить вред, наносимый гражданам Украины в результате распространения фейков, в частности уменьшить количество социальных конфликтов», — считают в правительстве.

С начала российской агрессии 147 деятелей культуры, выражающие поддержку российской агрессии в Украине, были внесены в «черный список» Минкульта Украины как лица, угрожающие национальной безопасности страны.