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Российский командир отдал приказ убить украинского военнопленного, - ГУР

06 января 2025, 13:27

Российский командир отдал приказ убить украинского военнопленного, - ГУР

Российский командир отдал приказ убить украинского военнопленного, - ГУР

Российский командир отдал преступный приказ убить украинского военнопленного. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. Ведомство опубликовало перехват разговора оккупантов. 

«Там они еще и пленного с собой, укр..а взяли...С этим укропом лично пообщайся и обнули его», - говорит один из голосов в опубликованном видео.

По заявлению ГУР, этот голос принадлежит командиру подразделения из состава 60 отдельной мотострелковой бригады 5 армии ВС РФ. Таким образом он отдает преступный приказ на казнь военнопленного Сил обороны Украины.

«Это очередное доказательство системного нарушения норм международного гуманитарного права оккупационной армией. Ведя преступную войну, российская армия не гнушается прибегать к наиболее подлым и низменным преступлениям. ГУР МО Украины напоминает - за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие», — говорится в сообщении ГУР.

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Напомним, за 2024 год удалось официально подтвердить, что оккупанты расстреляли 109 украинских военнопленных. При этом по данным офиса украинского омбудсмена за предыдущие годы полномасштабной войны всего удалось зафиксировать 177 случаев.

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