В Покровской громаде пять человек сегодня получили ранения из-за российского обстрела

Последствия обстрела Покровска российскими войсками днем 5 января. Фото: ОВА

Пять человек получили ранения в результате российских обстрелов Покровской громады в воскресенье, 5 января. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«В Покровске россияне ранили троих человек, повредили магазин и админздание», — говорится в сообщении.

По информации руководителя ОВА, еще 2 человека получили ранения в Надеждинке — там повреждены 2 дома.

Ранее сообщалось, что сегодня утром российские войска обстреливали из артиллерии город Константиновку Донецкой области. В результате обстрелов повреждены строения. Люди не пострадали.