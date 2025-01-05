ВСУ начали новое наступление в Курской области России

Украинские военные начали новое наступление в Курской области РФ. Карта: ASTRA

Как сообщает сегодня близкое к силовым структурам российское издание Baza, экс-замминистра информации группировки «ДНР» Даниил Безсонов и российские военкоры пишут, что украинская армия начала движение со стороны Суджанского района Курской области России к селу Большое Солдатское.

Этот населённый пункт находится в 20 километрах на северо-востоке от занятой украинскими войсками Суджи и в 80 км по направлению к Курску.

В августе и сентябре ВСУ уже пробовали развить наступление в направлении Большого Солдатского, но не достигли успехов, а затем потеряли часть занятой территории.

Военкор Семён Пегов пишет, что украинские войска наступают малыми группами, высаживают пехоту в лесных массивах под прикрытием бронемашин. Ночью ВСУ проводили мероприятия по разминированию, а сейчас поддерживают войска ударами дальнобойных ракет и радиоэлектронной борьбой. В общих чертах тактика украинской армии по сравнению с августом 2024-го осталась прежней.

По мнению военкоров Романа Алёхина и Александра Коца, нельзя с уверенностью назвать Большое Солдатское главным направлением удара ВСУ. Украинские войска накопили большие резервы и активизировались сразу по нескольким направлениям, поэтому самая напряженная часть боевых действий впереди.

Наступление ВСУ подтвердили и с украинской стороны — в частности, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. А в ‎Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины назвали атаку неожиданной для ВС РФ. Однако военкор Михаил Звинчук (Рыбарь) пишет, что ВСУ готовили группировку для январского наступления на протяжении нескольких месяцев и их действия не остались незамеченными.