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От фальсификации выборов до искажения мировоззрения молодежи. Что мы узнали о дезинформации в 2024 году?

06 января 2025, 10:56

От фальсификации выборов до искажения мировоззрения молодежи. Что мы узнали о дезинформации в 2024 году?

Дезинформация в 2024 году влияла на выборы, войну и восприятие европейцев. Фото: иллюстрация ИИ Дезинформация в 2024 году влияла на выборы, войну и восприятие европейцев. Фото: иллюстрация ИИ

Дезинформация за рубежом, направленная на демократические страны Центральной Европы, стремительно перерождается и становится более разрушительной. Группы, стоящие за дезинформационными атаками, стремятся подорвать эти иногда незащищенные демократии и усилить противоречия в обществе. Об этом говорится в отчете SCIENCE+.

Темы, используемые для распространения дезинформации

Дезинформация процветает там, где люди напуганы войной, скептически относятся к демократическим институтам, где они не могут что-либо изменить или не имеют доступа к независимым средствам массовой информации.

Выборы, война, климатические изменения и продукты питания — это лишь некоторые из тем, на которых ежедневно спекулируют авторы фейковых новостей. Новый отчет, подготовленный SCIENCE+, крупнейшей в Центральной Европе сетью журналистики, устойчивой к дезинформации, обращает внимание на то, в каких сферах наши общества наиболее уязвимы к влиянию, осуществляемому при поддержке иностранцев, и предлагает истории успеха, которые вдохновляют всех нас на принятие немедленных мер по отношению к такому влиянию.

В отчете освещаются выводы и размышления от сети SCIENCE+, которую представляют более 50 партнеров, осуществляющих проверку информации на соответствие фактам, и медиапартнеров по всей Центральной и Восточной Европе.

В нем прослеживается четкая взаимосвязь: сообщества с высоким уровнем недоверия к журналистике также больше всего страдают от дезинформации. Впрочем, по мнению значительного количества жителей Центральной Европы, традиционные новостные издания не освещают вопросы с целью их решения, или недостаточно практичны, чтобы помочь им справиться с проблемами, которые влияют на их повседневную жизнь, включая дезинформацию.

Проверка информации на достоверность имеет большое значение, но этого недостаточно. В отчете отмечается настоятельная необходимость инвестировать больше времени и ресурсов в «пребанкинг» (предупреждение аудитории о попытках манипуляции) и журналистику решений.

Новые тенденции в дезинформации

«Одна из самых больших тенденций в сфере дезинформации, которую мы зафиксировали в этом году в Центральной Европе, — это то, как разработанные за рубежом кампании по дезинформации становились неотъемлемыми спутниками экстремальных погодных явлений и демократических выборов. Но в них были использованы только те расколы в обществе, которые мы уже имели и не смогли преодолеть, такие, как поляризация общества, обострение чувства незащищенности и неуверенности на фоне глубоких изменений, вызванных изменением климата, войной в Украине и конфликтами на Ближнем Востоке», — утверждает соавтор Екатерина Савранская, аналитик по вопросам дезинформации, которая работает в SCIENCE+.

Как следует из отчета, самые мощные дезинформационные атаки этого года на самом деле не создавали новых нарративов или заговоров. Вместо этого они переделывали давно существующие фальшивки в соответствии с новыми событиями.

Примеры дезинформационных атак

Например, во время исторических наводнений в Центральной Европе в этом году дезинформационные кампании, поддерживаемые за рубежом, снова использовали заговоры метеорологов и ложные слухи о том, что местные власти помогают Украине больше, чем своим собственным гражданам.

Цель этих дезинформационных усилий — дестабилизировать доверие к институтам и демократии, используя нарративы, которые могут наиболее эффективно достичь этой цели в конкретное время и в конкретном месте.

Еще один пример — дезинформация, направленная против вакцин. Спустя почти пять лет после начала пандемии COVID-19 те же ложные утверждения о вирусах и альтернативной медицине используются для нагнетания страха перед корью и вспышками экзотических вирусных заболеваний, которые становятся все более распространенными из-за усиления последствий изменения климата.

Влияние дезинформации на выборы

В 2024 году иностранные политические силы продолжали нагнетать страх перед неизбежной войной с Россией, подрывать солидарность с Украиной и поляризовать наши общества преувеличенным изображением противостояния Запада и Востока.

Разница лишь в том, что теперь эти тактики стали основой регулярных массовых атак на наши демократические выборы; при этом наиболее серьезными примерами являются Словакия, Болгария, Молдова и Румыния.

Отчет SCIENCE+ предупреждает о том, что молодежь в странах Центральной Европы более уязвима к дезинформации, чем когда-либо. Молодежь часто не видит себя в новостях и в значительной степени полагается в информационных вопросах на сомнительных лидеров мнений.

Такое непонимание все чаще приводит к тому, что молодежь склоняется к консервативным и радикальным политикам-популистам, которые используют эти слабые стороны.

В целом значительная часть населения Центральной Европы, как молодежь, так и люди старшего поколения, часто чувствуют себя бесправными и не верят в то, что что-то можно изменить или что они могут повлиять на курс, которым движутся их страны.

В отчете отмечается, что эти люди часто считают менторским тон, в котором с ними разговаривает журналистика. Когда партнеры SCIENCE+ экспериментировали с привлечением таких людей к участию в освещении новостей, связывая его с их повседневными потребностями и проблемами, они зафиксировали прямую корреляцию с ростом доверия, вовлечением и снижением уязвимости к дезинформации. Чем большую прозрачность демонстрировали редакции новостей относительно того, что они освещают, почему и как, тем больше проявлялась эта устойчивость.

В отчете SCIENCE+ также отмечается, что еще одна группа людей из Центральной Европы часто становится целью дезинформационных атак, поддерживаемых за рубежом: языковые, этнические и другие бесправные меньшинства.

«В этом году мы определили, что эти группы уязвимы к дезинформации из-за отсутствия новостных СМИ на языках меньшинств, государственной пропаганды, направленной непосредственно против этих групп, и ощущения растущей изоляции от общества в целом», — указывает Кэтрин Эдвардс, аналитик по работе с аудиторией и соавтор отчета SCIENCE+.

Такая уязвимость к дезинформации тесно связана с глубокими изменениями в наших обществах в отношении того, что аудитория желает получить от журналистики.

Как бороться с дезинформацией

Аудитория высоко ценит «человеческие» качества в репортажах, такие как сопереживание, а не принудительную формальную беспристрастность, которую исповедует традиционная вещательная и газетная журналистика.

Этот отчет отражает опыт партнеров SCIENCE+ за последний год, включая их эксперименты с различными стилями, форматами репортажей и подходами к взаимодействию, что подтверждает эту тенденцию. Однако он также демонстрирует явные успехи в том, как редакции новостей могут адаптироваться и лучше обслуживать свою аудиторию, повышая ее устойчивость вопреки дезинформации.

Вы можете узнать больше о тенденциях в области дезинформации в 2024 году здесь (английская версия) и здесь (украинская версия), а также получить наставления для журналистов о том, как находить взаимопонимание с людьми, подвергшимися воздействию дезинформации.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

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