Пять областей РФ были атакованы беспилотниками в ночь на 5 января

Последствия атаки дронов на Белгородскую область РФ в ночь на 5 января. Фото: Вячеслав Гладков/Telegram

В пяти областях России в ночь на 5 января работали силы и средства противовоздушной обороны. По данным Министерства обороны РФ, в этих регионах в целом было ликвидировано более 60 беспилотников.

В заявлении российского ведомства утверждается, что в течение ночи средствами ПВО был «уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат».

Также российское министерство представило следующие данные по отражению дроновых атак и сбивания БПЛА по регионам: 37 беспилотник якобы был ликвидирован в Ростовской области, 20 — в Брянской области, 2 — в Воронежской области, 1 — в Белгородской области, 1 — в Орловской области.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назвал в своем телеграм-канале дроновую атаку на регион «массированной».

«Этой ночью в Ростовской области отражена массированная воздушная атака врага. Начиная с полуночи силами и средствами ПВО уничтожено 37 БПЛА, в том числе — в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах», — говорится в публикации российского чиновника.

Он утверждает, из-за «падения обломков» есть повреждения гражданских объектов в Таганроге и Неклиновском районе, и никто не пострадал.

В то же время в Белгородской области губернатор этого региона Вячеслав Гладков написал в Telegram, что дроновые удары были на Грайворон и еще два населенных пункта, а именно села Гора-Подол и Нижнее Березовое-Другое.

Он также рассказал, что из-за атаки БПЛА никто не пострадал.

По словам белгородского губернатора, есть повреждения зданий и возгорания авто в Грайвороне, а также в селах Гора-Подол и Нижнее Березово-Другое.

Также он обнародовал в сети фото последствий.

Напомним, 4 января власти Ленинградской области РФ заявили о четырех сбитых средствами ПВО дронах вблизи Лужской губы Финского залива. Там утверждают, что разрушений и пострадавших нет. Местные телеграм-каналы со ссылкой на свои источники пишут, что беспилотники пытались атаковать крупнейший в РФ морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области.