Под Запорожьем ликвидировали начальника штаба российского батальона — ГУР

ГУР ликвидировало под Запорожьем начальника штаба российского батальона Сергея Мельникова. Фото: ГУР

Бойцы расчета FPV подразделения активных действий Главного управления разведки «Кракен» ликвидировали в Запорожской области начальника штаба батальона «Шторм.Осетия» Сергея Мельникова. Видео работы опубликовала пресс-служба ГУР.

Отмечается, что событие произошло еще 29 декабря 2024 года на трассе Васильевка – Токмак.

«Разведчики узнали детали маршрута и графика передвижения Мельникова на временно оккупированной территории. Благодаря этим данным аэроразведчики спланировали засаду для главаря оккупантов», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что сначала операторы дронов испугали водителя автомобиля УАЗ «Патриот», в котором везли Мельникова. Из-за этого водитель резко выкрутил руль и машина вылетела в кювет. После этого разведчики ударили дроном-камикадзе в лобовое стекло авто.

Вместе с начштаба российского батальона погиб и его водитель.

Ранее сообщалось, что в России в результате взрыва в критическом состоянии находится военнослужащий, который причастен к преступлению в украинском селе Гроза Купянского района Харьковской области в октябре 2023 года.