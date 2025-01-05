В Константиновской ГВА рассказали о последствиях утреннего обстрела города

Свято-Николаевский храм в Константиновке Донецкой области получил незначительные повреждения в результате российского обстрела утром 5 января. Фото: Типичная Константиновка/Telegram

В результате обстрела города Константиновка российскими войсками утром 5 января повреждены частные дома, фасад Свято-Николаевского храма, газопровод, линия электросети. Люди не пострадали.

Об этом сообщил начальник городской военно- администрации Сергей Горбунов.

Местный телеграм-канал «Типичная Константиновка» опубликовал фото храма после обстрела.

Отмечается, что на самой церкви повреждения относительно незначительные. Пострадали также соседние дома. Разбиты заборы, окна, крыши.

Ранее сообщалось, что Константиновка с самого утра 5 января подвергалась артиллерийскому обстрелу со стороны российских войск. Взрывы раздавались как на левом, так и на правом берегу города.