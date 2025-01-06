Появилось видео последствий вчерашних обстрелов города Константиновка Донецкой области

Последствия обстрела города Константиновка Донецкой области российскими войсками в воскресенье, 5 января. Фото: ОВА

В воскресенье, 5 января, город Константиновка Донецкой области с самого утра подвергался обстрелам российских войск. В течение утра, дня и ночи было зафиксировано 8 серий обстрелов из разных видов вооружения, включая ударные дроны и артиллерию, сообщает городская военная администрация.

К счастью, обошлось без пострадавших. Однако из-за российских атак в городе произошли значительные разрушения домов и конструкций.

Как отметил сегодня утром в ежедневной сводке руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, в Константиновке из-за российских обстрелов за сутки повреждены 30 частных домов, 5 многоэтажек, 5 предприятий, 3 нежилых здания, инфраструктурный объект, 3 линии электропередач и 2 газопровода.

Телеграм-канал «Типичная Константиновка» опубликовал видео последствий одного из вчерашних обстрелов города.