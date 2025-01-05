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В Донецкой ОВА рассказали об обстрелах области за минувшие сутки

05 января 2025, 10:59

В Донецкой ОВА рассказали об обстрелах области за минувшие сутки

Последствия российского обстрела Донецкой области за прошедшие сутки. Фото: ОВА Последствия российского обстрела Донецкой области за прошедшие сутки. Фото: ОВА

Населенные пункты в Бахмутском и Покровском районах Донецкой области в течение прошлых суток были обстреляны войсками РФ. Об этом по состоянию на утро 5 января сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

По заявлению главы ОВА, информация о пострадавших за сутки не поступала.

Покровский район. В Мирнограде поврежден дом.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома, 2 многоэтажки и 3 нежилых помещения.

С линии фронта эвакуирован 131 человек, в том числе 18 детей, сообщил Вадим Филашкин.

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