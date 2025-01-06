В Краматорске сегодня отключат свет

Сегодня днем в Краматорске отключат свет

Сегодня, 6 января, в Краматорске будет отсутствовать электроснабжение. Об этом со ссылкой на Краматорский район электросетей (РЭС) сообщила городская военная администрация.

Отмечается , что для выполнения аварийно-восстановительных работ, с 12:00 до 13:00, 6 января будет отключено электроснабжение на Краматорск.

«Проверьте павербанки, подготовьте автономные источники питания – зарядные станции и генераторы», — говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 5 января, приблизительно в 16:50, сильные взрывы прогремели в районе Славянск/Николаевка Краматорского района Донецкой области. После взрывов в населенных пунктах района стали наблюдаться перепады напряжения в электросети.