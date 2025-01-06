Бои в Курской области: ВСУ удалось продвинуться примерно на 2,7 км вглубь территории России

За воскресенье 5 января 2025 года, ВСУ удалось продвинуться примерно на 2,7 км вглубь российской территории в Курской области. К таким выводам пришел OSINT-аналитик с ником Def Mon. Его анализ опубликовал на своей странице и известный военный аналитик, старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований Роб Ли, пишет Агентство.Новости.



Def Mon сослался на геолоцированные кадры, обнародованные российским государственным агентством РИА Новости. В видео, как написало издание, снято «отражении атаки ВСУ в Курской области». На кадрах можно увидеть боевые действия к востоку от хутора Бердин и на западе поселка Новосотницкий. Украинские военные зашли в южную часть Бердина и дошли до дороги, которая соединяет два населенных пункта, свидетельствует карта американского Института изучения войны (ISW).



Такое продвижение означает, что украинские войска за воскресенье смогли пройти примерно на 2,7 км вглубь территории России. Однако неизвестно, удалось ли ВСУ закрепиться на этих позициях.



Кроме того, как следует из анализа ISW, в воскресенье Украина активизировала наступление еще как минимум в двух районах основного выступа в Курской области: ВСУ наступали в районе Никольского и Александрии (к северу от Малой Локни) и к северу от Русской Конопельки (восточнее Суджи).



Российские войска в свою очередь атаковали ВСУ к юго-востоку от Суджи и продвинулись в селе Махновка (находится примерно в 3 км от Суджи), пишет ISW со ссылкой на геолоцированные кадры. Наступление России в этом районе идет уже несколько дней.



О наступлении украинских войск в районе Бердина накануне сообщили российские провоенные блогеры. Украина подтвердила их данные. Согласно публикациям Z-каналов, наступление проходило еще в двух районах — недалеко от границы южнее Глушково и в районе второго контролируемого ВСУ выступа на юго-западе области (у Теткино). Российское Минобороны сообщило, что штурмовой группе ВСУ, предпринявшей контратаку, было нанесено поражение.



Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа прошлого года. К 4 января 2025 года, по данным украинского OSINT-проекта DeepState, под контролем ВСУ остается 493 квадратных км Курской области.