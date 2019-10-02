В РФ завершили расследование против экс-нардепа от Партии регионов

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении экс-министра транспорта Украины Николая Рудьковского. Об этом сообщает «Коммерсант».



52-летнего Рудьковского обвиняют в нападении на российское посольство в Киеве в июне 2014 года. Тогда толпа забросала здание диппредставительства камнями, бутылками и пузырьками с зеленкой, сорвав при этом российский флаг. Ущерб от этих действий составил 14 млн рублей.



Помимо Рудьковского в розыск были объявлены активист ВО «Свобода» Владимир Назаренко и праворадикал Владимир Романцов.



В феврале Рудьковский внёс в Верховную Раду законопроект об импичменте Виктору Януковичу. В 2014 году бывший нардеп от Партии регионов Рудьковский покинул Украину.



Осенью 2018 года его арестовали в Москве.