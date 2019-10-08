Суд приговорил к 5 годам обвиняемого в попытке теракта в Запорожье «по заказу» «ДНР»

Жовтневый районный суд Запорожья приговорил к пяти годам лишения свободы уроженца РФ, жителя Донецкой области, который намеревался устроить теракт в густонаселенном районе Запорожья. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.



По данным следствия, мужчину завербовали представители «МГБ ДНР», он прошел подготовку в учебном центре боевиков по взрывотехническому делу и получил задание - совершение теракта.



«Наемник прибыл в Запорожье с подготовленным дистанционным самодельным взрывным устройством мощностью около 1,5 кг пластида. Он планировал установить и взорвать его в густонаселенном районе города. По замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе», - говорится в сообщении.



Контрразведчики СБУ задержали обвиняемого неподалеку от места запланированного теракта сразу же после попытки инициировать взрыв.



Злоумышленник полностью признал вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (покушение на совершение террористического акта) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Суд назначил ему наказание – лишение свободы сроком на пять лет.