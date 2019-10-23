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Из-за регулярных «землетрясений» в поселке Макеевки рушатся дома

23 октября 2019, 09:11

Из-за регулярных «землетрясений» в поселке Макеевки рушатся дома

Фото: «В Макеевке» / VK Фото: «В Макеевке» / VK

Подземные толчки неизвестного происхождения наблюдаются на территории поселка Объединенный в неподконтрольной украинским властям Макеевке. Об этом сообщают пользователи в сообществе «В Макеевке» во «ВКонтатке».

Отмечается, что по состоянию на 22 октября ситуация с «землетрясениями» остается «крайне опасной», начали разрушаться дома.

«Землетрясения за минувшие стуки произошли несколько раз <...>, 2 дома пошли сильной волной, рухнул подвал в одном из них. Ранее от подземного толчка в другом рухнула крыша. При всем этом и сами дома сегодня чуть было не сложились, снова отошли и потрескались стены», — говорится в сообщении.


Местные жители начали фиксировать толчки еще в начале мая, люди недовольны бездействием «чиновников» при группировке «ДНР». «Макеевчане собираются "штурмом" брать приемную главы района и республики», — подчеркивается в сообщении.

15 октября в администрации Макеевки при «ДНР» прошло «заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности». Основным вопросом стали подземные толчки неустановленной природы на территории поселка Объединенный в Макеевки.

«В рамках проведенного заседания было озвучено несколько возможных причин возникновения подземных толчков, которые требуют проведения исследований с применением специализированной аппаратуры. Как отметили присутствующие, самое главное в сложившейся ситуации — не допустить трагедии и разрушения жилья. Для этого было принято решение о создании на базе научного учреждения РАНИМИ рабочей группы по установлению природы негативных динамических явлений», — говорится в сообщении. Однако эти возможные причины в публикации на сайте администрации озвучены не были.

У местных жителей мнения по поводу причин «землетрясений» расходится. Кто-то считает, что это следствие подземных вод. Другие же подчеркивают, что толчки происходят в одно и то же время, предполагая, что они вызваны взрывами на шахте.

Также в сообществе «В Макеевке» отмечают, что на днях «власти зашевелились, принялись опрашивать жителей поселка». Кроме того, местным СМИ «все же разрешили осветить проблему», однако авторы публикации не верят в объективность репортажей.

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