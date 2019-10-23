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Суд перенес рассмотрение дела Савченко и Рубана

23 октября 2019, 09:54

Суд перенес рассмотрение дела Савченко и Рубана

Заседание Броварского городского районного суда Киевской области по делу в отношении экс-депутата Верховной Рады Надежды Савченко и экс-переговорщика по освобождению пленных Владимира Рубана перенесено. Об этом передает телеканал «НАШ».

Во время включения журналистка отметила, что судья Елена Кичинская сообщила, что заседания не будет, так как прокуроры сегодня заняты прохождением переаттестации. Сама надежда Савченко сказала в эфире канала «112 Украина», что прибыла в суд, чтобы узнать дату следующего заседания.

В прошлый раз суд перенес заседание на два месяца.

Надежда Савченко и Владимир Рубан были освобождени из-подстражи в зале суда 15 апреля 2019 года. Такое решение принял Броварской суд Киевской области, так как срок меры пресечения истек, а новый не был избран.

Надежду Савченко обвинили в связях с боевиками «ДНР», сговор с руководителем «Центра освобождения пленных Офицерский корпус» Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ «Майорск» в Донецкой области с арсеналом оружия. Его подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов.

Савченко арестовали 23 марта 2018 года.

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