Полиция установила личность киллера, подорвавшего себя гранатой в Харькове

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Полиция установила личность мужчины, который устроил стрельбу в Харькове возле супермаркета на улице Клочковской, а затем, преследуемый правоохранителями, подорвал себя гранатой. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.



«Полиция установила личность киллера. Им оказался житель города Горловка Донецкой области, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности», - говорится в сообщении.



По данным сайта 057, им оказался некий Алексей Титов.



Как отметили в полиции, после совершения преступления нападавший бросил оружие на месте происшествия и скрылся на автомобиле Toyota. Через несколько кварталов он остановился и поджег иномарку.



В городе и области была введена в действие полицейская операция «Сирена». В ходе ее проведения патрульные обнаружили в районе Южного железнодорожного вокзала человека, по приметам похожего на разыскиваемого. Брюки злоумышленника были в крови. Патрульные полицейские достали оружие, беглец отвернулся и подорвал себя гранатой.



Сведения об указанном происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.2 ст.15 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.