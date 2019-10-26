Сайдик поддерживает совместную миссию ООН и ОБСЕ для Донбасса

Посол ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе на Донбассе Мартин Сайдик считает целесообразным размещение на Донбассе миротворческой миссии ООН совместно с ОБСЕ. Об этом он сказал в интервью UKRLIFE.TV.



Он отметил, что появление миротворцев возможно в случае согласия всех стран-участниц Совбеза ООН, среди которых, в том числе, и Россия.



«Миротворцы только возможны, если стороны договорятся. Потому что без общего согласия миротворцы ООН не могут быть на Донбассе. Нужно решение Совета безопасности и мы все знаем, кто является членом Совбеза», — сказал он.



«Миротворцы ООН и совместная миссия — ООН и ОБСЕ. Я считаю, что более разумно было бы иметь совместную миссию, потому что ОБСЕ давно там работает и я считаю довольно успешно», — добавил посол.



Сайдик напомнил, что самым спорным аспектом в вопросе размещения миротворцев является вопрос о международной администрации ООН в неподконтрольных Киеву районах Донбасса. По его мнению, в данном вопросе должна продолжаться дискуссия.

Как заявлял ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко, Украина рассматривает введение миротворческой миссии как один из возможных шагов в ситуации, если не удастся урегулировать конфликт на Донбассе с помощью Минских соглашений.