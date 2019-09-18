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У Зеленского рассматривают введение миротворцев на Донбасс как шаг в случае провала «Минска»

18 сентября 2019, 16:18

У Зеленского рассматривают введение миротворцев на Донбасс как шаг в случае провала «Минска»

Украина рассматривает введение миротворческой миссии как один из возможных шагов в ситуации, если не удастся урегулировать конфликт на Донбассе с помощью Минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает «Интерфакс-Украина».

«В этом наше предложение — попробовать решить нашу ситуацию на основе тех Минских соглашений, которые заключены. Если у нас не получается и мы сталкиваемся с полным нежеланием продвигаться дальше, одним из вариантов следующих шагов будет миротворческая миссия», — сказал он на совместном заседании парламентских комитетов по вопросам внешней политики и интеграции Украины с Европейским союзом.

Ранее глава МИД Вадим Пристайко сформулировал основные принципы «формулы Зеленского» по мирному прекращению конфликта на Донбассе. По его словам, на ее реализацию отведено от полугода до года.

ТЕМЫ

Люди
Миротворцы ООН Вадим Пристайко Владимир Зеленский
Прочее
Минские соглашения

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