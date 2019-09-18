У Зеленского рассматривают введение миротворцев на Донбасс как шаг в случае провала «Минска»

Украина рассматривает введение миротворческой миссии как один из возможных шагов в ситуации, если не удастся урегулировать конфликт на Донбассе с помощью Минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает «Интерфакс-Украина».



«В этом наше предложение — попробовать решить нашу ситуацию на основе тех Минских соглашений, которые заключены. Если у нас не получается и мы сталкиваемся с полным нежеланием продвигаться дальше, одним из вариантов следующих шагов будет миротворческая миссия», — сказал он на совместном заседании парламентских комитетов по вопросам внешней политики и интеграции Украины с Европейским союзом.

Ранее глава МИД Вадим Пристайко сформулировал основные принципы «формулы Зеленского» по мирному прекращению конфликта на Донбассе. По его словам, на ее реализацию отведено от полугода до года.