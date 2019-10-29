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Глава МИД Украины заявил, что разведение войск у Золотого началось сегодня

29 октября 2019, 11:28

Глава МИД Украины заявил, что разведение войск у Золотого началось сегодня

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом начался сегодня.

«До самой встречи в "нормандском формате" будет разведение на тех участках, которые мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня», — сказал Пристайко журналистам в Мариуполе, передает «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что процесс разведения будет подтвержден наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. «Почему мы задержались? Нам нужно, чтобы это было не просто отведение, а оно должно быть проверено и подтверждено СММ ОБСЕ. Мы дали им время на подготовку», — добавил глава МИД.

Пристайко также уточнил, что после Золотого и соблюдения необходимого семидневного режима прекращения огня будет также разведение сил у Петровского.

О готовности к разведению у Золотого также заявила группировка «ЛНР». Как передает «ЛИЦ», у Золотого сейчас находятся представители «Народной милиции ЛНР» и СММ ОБСЕ. Члены «ЛНР» готовы запустить сигнальную ракету белого цвета, которая означает готовность к отводу войск.

1 октября, Трехсторонняя контактная группа согласовали разведение сил у Золотого и Петровского. Синхронный отвод войск должен был начаться 7 октября и завершиться 11-го, но режим прекращения огня не соблюдался. 

15 октября ТКГ не смогла согласовать новый график разведения сил в Петровском и Золотом.

16 октября Зеленский сказал, что новая попытка отвода войск начнется после недельного «режима тишины» на участках разведения. 23 октября Зеленский сообщил о подготовке к новой попытке разведения сил у Золотого и Петровского.

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