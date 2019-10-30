Сенцов: Революция достоинства превратилась в контрреволюцию ненависти

Украинское общество потеряло достижения, которых смогла добиться во время событий на Майдане, считает бывший украинский политзаключенный в России Олег Сенцов.



По его словам, он увидел это после возвращения в Украину. «Я хорошо помню, как было тогда. Зимой. Когда мы общались друг с другом вежливо, корректно, открыто и честно. Это все помогало мне все 5 лет. Я знал ради чего я рисковал всем в Крыму, я знал ради чего сижу. Я знал, для чего я это делаю. Приехав и увидев постепенно, что происходит в нашем обществе, я обнаружил, к сожалению, что мы все это потеряли», — сказал Сенцов во время Форума Единства в Мариуполе.



«Революция достоинства превратилась в контрреволюцию ненависти. Мы очень раздроблены, мы нетерпимы к любому мнению — нет, не к врагам в Мордоре, — а к своим соседям и близким у которых, одна и та же цель. Скажем, если мы чуть-чуть не сходимся в понимании будущего Украины, то этот человек становится для нас врагом», — подчеркнул он.



Сенцов отметил, что «это неправильно, так нельзя». «Маленькая страна, которая едина внутри, способна победить агрессора, который есть у нас. Раздробленная страна, воюющая с друг-другом внутри, неспособна победить никого», — добавил он.



Также Сенцов подчеркнул: «Мы разные — это хорошо, но мы должны уважать друг друга».



«Идентификация своих для меня происходит по одному простому вопросу: «Чей Крым?». Человек будет для меня своим, если он отвечает: «Крим — це Україна», — подытожил он.