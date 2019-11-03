Двое украинских военных ранены на Донбассе

Двое украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе в результате обстрелов в субботу, 2 ноября. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



За минувшие сутки украинская сторона зафиксировала 15 случаев нарушения режима «тишины» со стороны боевиков — в районах Новогригорьевки, Авдеевки, Талаковки, Водяного, Павлополя, Новозвановки, Новолуганского, Хутора Вольного, Луганского, Шумел, Зайцево.



Отмечается, что противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



«С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли», – добавили в штабе.