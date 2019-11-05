Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Разведение войск Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Руководство «Первомайскугля» подозревают в хищении денег, выделенных на спасение шахты в Золотом

05 ноября 2019, 11:56

Руководство «Первомайскугля» подозревают в хищении денег, выделенных на спасение шахты в Золотом

Руководство государственного предприятия «Первомайскуголь» и ООО «Экспериментально-механический Кураховский завод» подозревают в хищениях, пишет 368.media со ссылкой на материалы уголовных производств.

В апреле 2018 года Кураховский завод выиграл единственный в своей истории государственный тендер ГП «Первомайскуголь» на более чем 76 миллиона гривен. За эти деньги завод должен был обеспечить защиту от затопления шахты «Золотое», расположенную в одноименном городе Луганской области. На шахте и по сей день откачивают воду, прибывающую из закрытых шахт с временно неподконтрольной части области, это грозит подтоплением.

Изначально следствие установило, что несмотря на то, что после заключения договора завод сразу получил 22,5 миллиона гривен в качестве аванса на покупку стройматериалов и более 11 миллионов в качестве платы за работу, фактически работы выполнялись силами горняков шахты «Золотое» и сотрудников ГП «Первомайскуголь». Это стало основанием для начала уголовного производства по части 5 статьи 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Позже следствие узнало, что за июнь-октябрь ГП «Первомайскуголь» перечислило Кураховскому заводу почти 33,7 миллиона гривен, но выяснилось, что стоимость выполненных работ завысили более чем на пять миллионов гривен. По подозрению в присвоении средств администрацией завода и ГП «Первомайскуголь» было начато еще одно уголовное производство, по части 2 статьи 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением).

Деньги выводились через зарегистрированное в Донецкой области ООО «Альянс Жилстройинвест». Еще 3,2 миллиона гривен «Альянс Жилстройинвест» получило за работы, которые фактически выполняли горняки шахты «Золотое». При этом, провести встречную сверку на Кураховском заводе и «Альянс Жилстройинвесте» оказалось невозможно, так как эти предприятия не находились по своим юридическим адресам.

В ходе следствия стала известна еще одна потерпевшая сторона — киевское ООО «Пайпин Системс». Кураховский завод заказал у этого предприятия трубы почти на 6,5 миллиона гривен, но за товар не рассчитался, хотя еще изначально получил от «Первомайскугля» аванс. Вместо этого средства опять же вывели через «Альянс Жилстройинвест». Это уголовное производство расследуется по 4 статьи 190 УК (мошенничество в особо крупных размерах)

На данный момент следствие продолжается, полиция изучает регистрационные документы, договора, декларации, акты о выполнении работ и прочую документацию.

368.media отмечает, что владельцем и фактическим руководителем ООО «Экспериментально-механический Кураховский завод» является житель Донецка Владимир Иванцов, а ООО «Альянс Жилстройинвест» принадлежит дончанину Сергею Афонину.

Эти две фирмы связаны: Владимир Иванцов проживает в Донецке по одному адресу с Михаилом Донченко, учредителем ООО «Статус-Реал», последнее имеет общий телефонный номер с зарегистрированным в Донецке БФ «Фонд развития футбола в Донецкой области «Олимпик», а учредитель этого фонда Владислав Гельзин — сосед главы ООО «Альянс Жилстройинвест» Афонина.

На данный момент ГП «Первомайскуголь» руководит Олег Водопьянов, 14 сентября 2018 года его сменил на этой должности Артур Мирумян, но уже 30 октября того же года Водопьянов снова возглавил предприятие.

Читайте также: Наблюдай и бездействуй. Экология Донбасса рушится, а решения по-прежнему нет

ТЕМЫ

Организации
Первомайскуголь шахта Золотое
Места
Золотое

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:19
Наблюдатели ОБСЕ видели повреждения дома в Ясиноватой из-за обстрела
20:53
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:27
В «ДНР» говорят о полумиллиардных долгах за квартплату в Донецке
17:25
ОБСЕ зафиксировала повреждения дома в неподконтрольной Александровке
16:44
Жители Макеевки снова заявляют о подземных толчках
16:14
ОБСЕ задокументировала ранение жителя Золотого-5
20:52
Войну готовят к миру. Зеленский на Донбассе ►
17:28
ОБСЕ зафиксировала длинные очереди на блокпосте под Донецком
14:17
ОБСЕ рассказала о российском «гумконвое» в Донецке и Луганске
15:55
«Были небольшие частники-посредники»: журналист рассказал об инвестфоруме «ДНР»
12:44
«ЛНР» начала собирать деньги за получение посылок из России
12:28
«ДНР» заявила о ранении жителя села под Донецком
12:15
«ЛНР» установила у Золотого синий контейнер, из-за которого уже возмущались в Станице Луганской
09:24
«ДНР»: В Донецке обезвредили взрывчатку в машине
08:17
ОБСЕ снова услышала стрельбу на участке разведения у Петровского
все новости
14:24
Комитет Рады позитивно оценил разведение войск у Золотого
14:23
На Донетчину доставлены почти 20 тонн гуманитарной помощи медицинского назначения
14:05
Почти в половине случаев не удалось согласовать ремонт инфраструктуры на Донбассе за 10 месяцев
13:22
Бюджет Минобороны в 2020 году станет рекордным за всю историю независимости
13:17
Экс-сотрудник «прокуратуры ДНР»: В неподконтрольном Донецке - более 200 пленных
12:42
У Путина не стали прогнозировать, состоится ли «нормандская» встреча до конца года
12:22
Премьер заверил, что финансирование на Минвет и МинВОТ найдется в случае их разделения
12:05
Абромавичус: На неподконтрольных территориях находится 21 предприятие Укроборонпрома
11:56
Руководство «Первомайскугля» подозревают в хищении денег, выделенных на спасение шахты в Золотом
11:21
Bihus.info: Для прокурора Кулика незаконно достроили этаж в элитном ЖК в центре Киева
11:09
СМИ: В России хотят возродить «военную тайну»
10:44
В Донецкой области передали в суд дело сотрудника СБУ, обвиняемого в сбыте наркотиков
10:23
В «Слуге народа» не знают, сможет ли Зеленский договориться с россиянами
10:16
Переходное правосудие для Донецка: Что предлагают у Зеленского
09:43
МИД выразил протест в связи с приездом депутата Госдумы РФ на Донбасс
все новости
ВИДЕО
Переходное правосудие для Донецка: Что предлагают у Зеленского
05 ноября, 10:16
Войну готовят к миру. Зеленский на Донбассе ►
02 ноября, 20:52
В Краматорске художники из разных стран создают восемь муралов
01 ноября, 16:01
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция