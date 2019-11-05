Руководство «Первомайскугля» подозревают в хищении денег, выделенных на спасение шахты в Золотом

Руководство государственного предприятия «Первомайскуголь» и ООО «Экспериментально-механический Кураховский завод» подозревают в хищениях, пишет 368.media со ссылкой на материалы уголовных производств.



В апреле 2018 года Кураховский завод выиграл единственный в своей истории государственный тендер ГП «Первомайскуголь» на более чем 76 миллиона гривен. За эти деньги завод должен был обеспечить защиту от затопления шахты «Золотое», расположенную в одноименном городе Луганской области. На шахте и по сей день откачивают воду, прибывающую из закрытых шахт с временно неподконтрольной части области, это грозит подтоплением.



Изначально следствие установило, что несмотря на то, что после заключения договора завод сразу получил 22,5 миллиона гривен в качестве аванса на покупку стройматериалов и более 11 миллионов в качестве платы за работу, фактически работы выполнялись силами горняков шахты «Золотое» и сотрудников ГП «Первомайскуголь». Это стало основанием для начала уголовного производства по части 5 статьи 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).



Позже следствие узнало, что за июнь-октябрь ГП «Первомайскуголь» перечислило Кураховскому заводу почти 33,7 миллиона гривен, но выяснилось, что стоимость выполненных работ завысили более чем на пять миллионов гривен. По подозрению в присвоении средств администрацией завода и ГП «Первомайскуголь» было начато еще одно уголовное производство, по части 2 статьи 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением).



Деньги выводились через зарегистрированное в Донецкой области ООО «Альянс Жилстройинвест». Еще 3,2 миллиона гривен «Альянс Жилстройинвест» получило за работы, которые фактически выполняли горняки шахты «Золотое». При этом, провести встречную сверку на Кураховском заводе и «Альянс Жилстройинвесте» оказалось невозможно, так как эти предприятия не находились по своим юридическим адресам.



В ходе следствия стала известна еще одна потерпевшая сторона — киевское ООО «Пайпин Системс». Кураховский завод заказал у этого предприятия трубы почти на 6,5 миллиона гривен, но за товар не рассчитался, хотя еще изначально получил от «Первомайскугля» аванс. Вместо этого средства опять же вывели через «Альянс Жилстройинвест». Это уголовное производство расследуется по 4 статьи 190 УК (мошенничество в особо крупных размерах)



На данный момент следствие продолжается, полиция изучает регистрационные документы, договора, декларации, акты о выполнении работ и прочую документацию.



368.media отмечает, что владельцем и фактическим руководителем ООО «Экспериментально-механический Кураховский завод» является житель Донецка Владимир Иванцов, а ООО «Альянс Жилстройинвест» принадлежит дончанину Сергею Афонину.

Эти две фирмы связаны: Владимир Иванцов проживает в Донецке по одному адресу с Михаилом Донченко, учредителем ООО «Статус-Реал», последнее имеет общий телефонный номер с зарегистрированным в Донецке БФ «Фонд развития футбола в Донецкой области «Олимпик», а учредитель этого фонда Владислав Гельзин — сосед главы ООО «Альянс Жилстройинвест» Афонина.



На данный момент ГП «Первомайскуголь» руководит Олег Водопьянов, 14 сентября 2018 года его сменил на этой должности Артур Мирумян, но уже 30 октября того же года Водопьянов снова возглавил предприятие.



Читайте также: Наблюдай и бездействуй. Экология Донбасса рушится, а решения по-прежнему нет