Премьер заверил, что финансирование на Минвет и МинВОТ найдется в случае их разделения

Государственный бюджет на 2020 год не предусматривает разделение министерства ветеранов и министерства по делам временно оккупированных территорий. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук после презентации проекта бюджета-2020.



«Бюджет этого не может предусматривать, потому что решения такого физически не принято. Но если такое решение будет принять, то проблемы не будет, чтобы профинансировать новосозданное министерство», — сказал он журналистам.

В начале сентября Минвет и МинВОТ были объеденены в одно министерство.