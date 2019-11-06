В «ДНР» анонсировали прибытие еще одного «гумконвоя» из России

В так называемом МЧС группировки «ДНР» анонсировали прибытие 90-го по счету российского «гумконвая». Об этом пишет сепаратистский сайт ДАН.



Грузовики из России должны приехать 7 ноября 2019 года. Разгрузка будет осуществляться на складах в Донецке.



Утверждается, что «гумконвой» должен привезти детские продуктовые наборы для семей с детьми до трех лет.

31 октября 89-й «гумконвой» заехал на неподконтрольную территорию Украины. Россия отправляет такой конвой третью неделю подряд.



В ЕС заявили, что российские «гумконвои» на Донбассе нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также основные международные гуманитарные принципы.