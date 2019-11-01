В ЕС назвали российские «гумконвои» нарушением суверенитета Украины

Российские «гумконвои» на Донбассе нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также основные международные гуманитарные принципы. Об этом говорится в заявлении ЕС обнародованном в четверг, 31 октября, на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает «Укринформ».



«[Отправка гуманитарных конвоев] происходила без согласия украинской власти и с четким нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, а также основных международных гуманитарных принципов. Минские соглашения предусматривают, что поставки гуманитарной помощи осуществляется через международный механизм», - говорится в заявлении.



В Евросоюзе также призвали Россию использовать свое большое влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования с целью выполнения Минских обязательств в полном объеме.



«И мы остаемся глубоко обеспокоены информацией о присутствии российской военной техники и персонала в районах, контролируемых поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями. Продолжительность экономических санкций Европейского Союза против России повязкам связана с полным выполнением Минских соглашений», - отмечается в заявлении.



89-й «гумконвой» заехал на неподконтрольную территорию Украины 31 октября. Россия отправляет такой конвой третью неделю подряд.