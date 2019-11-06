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«Слуга народа»: Слова нардепа Ткаченко о будущих мэрах Донецка и Луганска не правильно передали

06 ноября 2019, 17:26

«Слуга народа»: Слова нардепа Ткаченко о будущих мэрах Донецка и Луганска не правильно передали

В партии «Слуга народа» заявили, что некоторые СМИ неверно трактовали заявление нардепа Максима Ткаченко о привлечение специалистов из неподконтрольных территорий к формированию местной власти на Донбассе.

В комментарии «Донбасс Реалии» Ткаченко сказал, что после проведения выборов в органы местной власти Донецка и Луганска могут попасть специалисты, оставшиеся на неподконтрольной территории.

Как говорится в заявлении политсилы, нардеп и советник секретаря СНБО не имел в виду членов группировок «ДНР/ЛНР», а некоторые СМИ трактовали его слова неправильно.

«По результатам этого выбора в новых украинских луганской и донецкой местных властях могут оказаться нынешние руководители больниц, школ, университетов, театров Луганска, Донецка и других городов, которые не принимали никакого участия в незаконных действиях, а остались на той территории как заложники ситуации», — пояснил нардеп на своей странице в Facebook.

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