«Слуга народа»: Слова нардепа Ткаченко о будущих мэрах Донецка и Луганска не правильно передали

В партии «Слуга народа» заявили, что некоторые СМИ неверно трактовали заявление нардепа Максима Ткаченко о привлечение специалистов из неподконтрольных территорий к формированию местной власти на Донбассе.



В комментарии «Донбасс Реалии» Ткаченко сказал, что после проведения выборов в органы местной власти Донецка и Луганска могут попасть специалисты, оставшиеся на неподконтрольной территории.



Как говорится в заявлении политсилы, нардеп и советник секретаря СНБО не имел в виду членов группировок «ДНР/ЛНР», а некоторые СМИ трактовали его слова неправильно.



«По результатам этого выбора в новых украинских луганской и донецкой местных властях могут оказаться нынешние руководители больниц, школ, университетов, театров Луганска, Донецка и других городов, которые не принимали никакого участия в незаконных действиях, а остались на той территории как заложники ситуации», — пояснил нардеп на своей странице в Facebook.