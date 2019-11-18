Рада может пересмотреть ограничение лимита на владение землей

В Верховной Раде Украины планируют пересмотреть ограничения по максимальной площади сельскохозяйственной земли, которой может владеть один человек и связанные с ним компании, после открытия рынка земли. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков во время брифинга 18 ноября, передает «Укринформ».



«Максимальный лимит на землю, скажем так, в одни руки, он тоже, скорее всего, будет пересматриваться при подготовке законопроекта между первым и вторым чтением», - сообщил Разумков.



В принятом депутатами в первом чтении законопроекте об открытии рынка земли предусматриваются ограничения по максимально возможной площади, которую могут концентрировать в одних руках: в пределах одной территориальной громады одна компания (или группа компаний, имеющих одного конечного владельца) может выкупить не более 35% земель; в пределах одной области (или Автономной Республики Крым) — 8% всех земель; в пределах Украины — 0,5% всех сельскохозяйственных земель.



Накануне министр экономического развития Тимофей Милованов заявлял, что ставка по кредитам на покупку земли сельскохозяйственного назначения в Украине после открытия рынка земли будет в пределах 3-5% годовых.