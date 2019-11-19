Транзит газа через Украину должен продолжиться после 2019 года, считает Берлин

Германия выступает за то, что транзит российского газа через территорию Украины должен продолжаться и после 2019 года. Об этом заявил глава министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы поддерживаем переговоры по транзиту газа через Украину. Мы считаем, что транзит следует продолжать и после 2019 года», — сказал он во время совместного брифинга с главой МИД Украины Вадимом Пристайко в Киеве.



Маас подчеркнул, что хочет развеять определенные спекуляции вокруг «газовой» темы, которые возникли в последнее время. «Немецкий Бундестаг принял Европейскую директиву о газе именно так, как мы это и обещали», — добавил министр.

18 ноября «Газпром» направил в «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через Украину сроком на один год. В Минэнерго Украины назвали это предложение неприемлемым.