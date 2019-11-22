В Торезе была взорвана машина: погиб ее владелец

Фото: «МВД ДНР»

В неподконтрольном украинским властям Торезе/Чистяково взорвался внедорожник Honda, погиб находившийся внутри мужчина. Это следует из сообщений чрезвычайных служб при группировке «ДНР» и пользователей соцсетей.



Инцидент произошел 19 ноября возле здания суда. По словам очевидцев, в момент взрыва в автомобиле находился человек. В местных сообществах в соцсетях сообщили, что это был владелец внедорожника Игорь Шалыгин, являющийся хозяином сигаретной фирмы «Черчилль».



Очевидцы сообщают, что видели, как он сел в машину, завел двигатель и тут же прозвучал взрыв. Автомобиль с погибшим сгорел полностью.



В сводке «МЧС ДНР» отмечалось, что в Торезе в результате пожара в автомобиле погиб мужчина 1983 года рождения.



В четверг вечером «МВД ДНР» сообщило о возбуждении уголовного дела и призвала откликнуться очевидцев преступления.