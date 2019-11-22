Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Торезе была взорвана машина: погиб ее владелец

22 ноября 2019, 08:31

В Торезе была взорвана машина: погиб ее владелец

Фото: «МВД ДНР» Фото: «МВД ДНР»

В неподконтрольном украинским властям Торезе/Чистяково взорвался внедорожник Honda, погиб находившийся внутри мужчина. Это следует из сообщений чрезвычайных служб при группировке «ДНР» и пользователей соцсетей.

Инцидент произошел 19 ноября возле здания суда. По словам очевидцев, в момент взрыва в автомобиле находился человек. В местных сообществах в соцсетях сообщили, что это был владелец внедорожника Игорь Шалыгин, являющийся хозяином сигаретной фирмы «Черчилль».

Очевидцы сообщают, что видели, как он сел в машину, завел двигатель и тут же прозвучал взрыв. Автомобиль с погибшим сгорел полностью.


В сводке «МЧС ДНР» отмечалось, что в Торезе в результате пожара в автомобиле погиб мужчина 1983 года рождения.

В четверг вечером «МВД ДНР» сообщило о возбуждении уголовного дела и призвала откликнуться очевидцев преступления.

ТЕГИ

Организации
ДНР
Места
Торез
Прочее
Взрыв

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:37
Украина и «ДНР» начали демонтаж укреплений у Петровского
09:31
ООН направила в сторону Донецка 157 тонн гуманитарной помощи
08:58
ОБСЕ слышала стрельбу на участке разведения у Петровского
08:31
В Торезе была взорвана машина: погиб ее владелец
20:11
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:38
Люди уже пользуются мостом в Станице Луганской
09:46
Российские «гумконвои» в очередной раз приехали в Донецк и Луганск
21:35
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
15:31
«ЛНР» приговорила жителя Харькова к 10 годам тюрьмы за «шпионаж»
13:17
В «ДНР» отрицают, что исключат украинский язык из обязательной программы в школах
12:04
«ДНР»: В Харцызске мужчина угрожал взорвать троих подростков
08:18
ОБСЕ зафиксировала следы обстрелов возле школы и на дороге на Донбассе
08:18
В «ДНР» обещают эксперименты с комендантским часом
22:39
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
15:53
Ученый назвал основную версию причины подземных толчков в Макеевке
все новости
10:34
Иванисова исключат из фракции «Слуги народа»
10:20
Пентагон передаст Украине оставшуюся часть помощи в течение нескольких недель
09:37
Украина и «ДНР» начали демонтаж укреплений у Петровского
09:31
ООН направила в сторону Донецка 157 тонн гуманитарной помощи
08:58
ОБСЕ слышала стрельбу на участке разведения у Петровского
08:31
В Торезе была взорвана машина: погиб ее владелец
07:39
Сутки на Донбассе: пострадали трое украинских военных
22:56
Украина обжаловала приговор итальянского суда нацгвардейцу Маркиву
22:31
Украина вошла в первую пятерку по количеству жертв от мин
21:40
В Мариуполе неизвестные напали на рыбацкий сейнер и пытались его взорвать
20:42
СНБО и Джокер назвали фейком документ о подготовке депортации жителей Донбасса
20:11
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:59
ОБСЕ получила сообщения об окончании разминирования от обеих сторон
18:42
Трое украинских военных получили ранения в ходе обстрелов на Донбассе
17:29
Прокуратура просит взять Штепу под домашний арест
все новости
ВИДЕО
Разумков не стал говорить о продлении старого закона об «особом статусе» Донбасса. Хочет принятия нового
21 ноября, 13:35
Люди уже пользуются мостом в Станице Луганской
21 ноября, 10:38
Мост в Станице Луганской восстановлен. Зеленский приехал оценить работу
20 ноября, 15:17
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция