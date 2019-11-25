ГБР передала в суд дело пограничника, который работал на «ЛНР»

В суд передан обвинительный акт в отношении пограничника Лисичанского пограничного отряда, подозреваемого в участии в незаконных вооруженных формированиях «ЛНР». Об этом сообщает Госбюро расследований.



По данным следствия, подозреваемый, уроженец Луганской области, с июня 2014 года по июнь 2015 года дежурил на блокпостах боевиков в Лисичанске, проводил незаконный осмотр автомобилей и проверку документов.



Следователи также установили, что пограничник участвовал в боевых действиях в районе Дебальцево Донецкой области и Кадиевки (бывший Стаханов) Луганской области и других населенных пунктов.



Позже подозреваемый вернулся на подконтрольную правительству территорию Украины и устроился на работу в Государственную пограничную службу Украины.



Мужчине инкриминируют часть 1 статьи 258-3 УК Украины (участие в террористической организации).

О задержании сотрудника Лисичанского пограничного отряда, который подозревается в участии в боевых действиях на стороне «ЛНР», стало известно в конце сентября.